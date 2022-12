En gæst i byens natteliv ragede tidligt mandag morgen uklar med dørmanden på et værtshus i Ramsherred i Næstved. Han slog ud efter dørmanden, som blev ramt, men han blev herefter tilbageholdt, indtil politiet ankom. Det var en 40-årig mand fra byen, som blev sigtet for overtrædelse af restaurationsloven, og han fik samtidig et forbud mod at komme på værtshuset fremover.