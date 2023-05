Loppemarked på godset

I dagene lørdag og søndag 13-14. maj slår Gunderslevholm Gods dørene op for et loppemarked, hvor stadeholdere fra hele egnen vil tilbyde deres fund og rariteter. Loppemarkedet finder sted i og omkring de gamle staldbygninger. Markedet vil være åbent fra kl. 10-15 begge dage. Stadeholdere kan erhverve en stand for 150 kroner for de to dage.

Temaet er retro-møbler, ting og tøj, og den gamle Langlo, som for få år siden fik lagt Danmarks angiveligt største sammenhængende tegltag, vil være draperet med blomster og stauder, som man kan bytte sig til eller købe. Da det er Mors Dag om søndagen vil der også være mulighed for at købe Mors Dag-buketter.

I godsets Møllerisal, som er nyligt restaureret, vil der være dækket op til kaffebord med kager fra Det lille hus på landet, ligesom der vil være mulighed for at købe lidt godt at spise. Om alt går efter planen, vil der være mulighed for at få sig et slag petanque med vejledning fra den lokale petangueklub, og arrangørerne satser også på at få lidt musikalsk underlægning.

– Vi lægger op til en hyggelig dag for hele familien, siger godsejer Claus Neergaard.

Han har lagt opgaven med at styre begivenhederne i hænderne på en håndfuld lokale, som håber, at markedet bliver velbesøgt, og at det kan udvikle sig til en årligt tilbagevendende lokal begivenhed.