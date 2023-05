Løb påvirket på el-løbehjul

Mandag klokken 10.03 standsede politiet en 31-årig mand fra Næstved, der kom kørende på el-løbehjul i Ringstedgade. Den 31-årige virkede påvirket, og en narkometertest gav da også udslag for amfetamin. Ved en visitation af den 31-årige fandt politibetjentene en klump hash på 5,1 gram, så han blev anholdt og sigtet for at køre påvirket på løbehjul og for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.