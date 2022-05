Del via email

Næstved: Efter nogle henvendelser til politiet om, at der var meget larm fra nogle biler i Rådmandshaven i Næstved, var en patrulje lørdag aften klokken 19.55 forbi området. Her var der en 49-årig mand, der gassede sin bil voldsomt op og lavede hjulspin. Han blev sigtet for generende og forstyrrende kørsel.