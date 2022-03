Del via email

Fredag foretog politiet hastighedskontroller mellem 00.00-09.50 ved Slagelsevej i Næstved. Der var 24 fartbilister, hvor den hurtigste kørte 72 kilometer i timen på vejen med en tilladt hastighed på 50 kilometer i timen. To fik klip i kørekortet. Ved Østre Ringvej var der også kontrol mellem 07.52-09.22. Her var to fartbilister, men ingen klip i kortet. I Sandved blev resultatet af en hastighedskontrol fredag morgen til fem klip og en betinget frakendelse.