Julie og Majken har skabt unikt fællesskab

Del via email

Der står kaffekopper på bordene, når man træder ind, og selvom der er pause imellem holdene, vrimler det med smil og sludder i lokalerne. For selvom, der er balancehold, yoga og cirkeltræning, er Smart-Liv ikke blot et træningscenter. Det er et fællesskab, hvor humøret og de daglige snakke tæller ligeså meget som øvelserne.