Her lukker Aldi

Fuglebjerg: Snart er det endegyldigt slut med Aldi i Fuglebjerg. I kølvandet på beslutningen om at trække sig ud af Danmark begynder kæden sidst i januar at lukke 59 butikker, som Aldi ikke forventer at finde købere til. Aldi i Fuglebjerg er med på listen over butikker, der står til lukning. Det sker 2. februar, oplyser den tyske discountkæde.