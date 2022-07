Genbrugstyve

Politiet blev tirsdag klokken 12.37 kaldt til en genbrugsbutik på Elektrovej i Næstved, hvor personalet tilbageholdt to personer, som var mistænkt for butikstyveri. De to havde i sidste uge også været i butikken, hvor der var stjålet to pc'er og en vandhane, og nu var de altså genkendt af medarbejderne. Det var en 38-årig mand og en 38-årige kvinde, begge fra Næstved, og de blev anholdt klokken 13.10 og taget med til politistationen i Næstved til afhøring. Begge blev sigtet for butikstyveri, og de blev løsladt igen klokken 14.30 efter afhøring.