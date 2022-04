Forsvarer ville have lukkede døre under hele voldtægtssagen fra Herlufsholm

Forsvareren for den 16-årige Herlufsholm-elev, der er tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold en samleje, Susan Jørgensen, har ved Retten i Næstved krævet dørlukning under hele sagen. Det har hun gjort med argumentet om, at et åbent retsmøde, som ellers er den absolutte norm i Danmark, vil udsætte hendes klient for unødig krænkelse.