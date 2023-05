Flextrafikchef om træt chauffør: Det burde ikke ske

Movia afviser, at den pågældende chauffør har kørt 800 km hos den vognmand, der stod for kørslen fra Holbæk til Brøderup. Men det ændrer ikke ved, at der er flere ting i Eva Melhofs oplevelse, der nu skal undersøges nærmere.

– Det er meget beklageligt, hvis chaufføren har været så træt som beskrevet, da han kørte kunden hjem den pågældende aften. Det burde ikke ske. Det er selvfølgelig et krav, at alle chauffører, der udfører flextrafik for Movia, er i stand til at køre vognen på en sikker og forsvarlig måde, siger Movias flextrafikchef Jens Peter Langberg.

Skal være forsvarligt

Han sørger for, at Movia forelægger beskrivelsen af Eva Melhofs turs for den private vognmand, som har chaufføren ansat.

– Vi vil bede om en udtalelse, og det vil tydeligt blive understreget overfor vognmanden, at Movia ikke accepterer, at chaufførerne udfører kørsel for Movia, hvis de ikke er i stand til at udføre kørslen fuldt forsvarligt, tilføjer Jens Peter Langberg.

800 kilometer: Ikke på denne vagt

Movia har ikke en kilometergrænse, for hvor langt en chauffør må køre på en vagt, men i følge Movia har chaufføren ikke har kørt 800 kilometer på sin vagt.

– I vores system kan vi se, at den pågældende vogn havde den første tur klokken 16.04 og en pause på tre kvarter fra klokken 20.01. Hvad chaufføren har lavet inden sin flextrafikvagt hos vognmanden, er Movia naturligvis ikke vidende om. Vognen, som chaufføren betjente kunden i, sluttede hos Movia, efter at kunden der har klaget, er sat af. Vognen har dermed betjent Movia i alt otte timer og 17 minutter, siger flextrafikchef Jens Peter Langberg.

Han erkender, at to timer og tre kvarter er længe for at køre 90 km.

– Det er heldigvis sjældent, at Movia planlægger turene med hele den tilladte omvejskørsel, men det er nogle gange nødvendigt og vil godt kunne ske, som det ses i dette tilfælde, slutter han.