En hundepatrulje var onsdag aften på Parkvej, og på et stisystem i nærheden af Sct. Jørgens Kirke standsede politiet en 15-årig dreng fra Næstved, som kom ræsende på en knallert.

Den 15-årige havde dog ikke noget knallertkørekort, og han blev derfor sigtet for at køre uden at have kørekort. Ejeren af knallerten – en 17-årig fyr fra Næstved – blev sigtet for at overlade den til en person uden kørekort. Forældrene til de to sigtede blev underrettet om sagerne.