Næstved: To år i træk har Grøn måtte aflyse den velkendte danske sommerturné på grund af Covid-19. Derfor er koncertarrangørerne, der består af Muskelsvindfonden og Tuborg, ekstra glade for at offentliggøre, at der igen bliver fest og live-musik, når Grøn vender tilbage til Næstved lørdag den 30. juli 2022.