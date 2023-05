Brand på gård

Del via email

Snarrådige naboer hjalp med at redde geder ud af en brændende stald på Nyskovvej mellem Mogenstrup og Præstø torsdag aften. Hestene på ejendommen gik på marken og var ikke i fare.

Ifølge indsatsleder Knud Erik Døssing ved Midt- og Sydsjællands Brand og Redning var alle dyr ude af stalden, da brandslukningen nåede frem omkring klokken 21.

Der var ild i to længer på gården: Den ene med stald og værksted, den anden en maskinhal. Stalden brændte fuldstændig ud, mens de lykkedes at redde maskinhallen.

Brandvæsen, politi, skadeservice og en elektriker, der genetablerede strømmen, arbejdede på gården hele aftenen. Indsatslederen og de sidste brandfolk forlod stedet klokken 03, efter man havde haft en drone i luften for at konstatere at ild og gløder var helt slukket.

Nu er det op til politiet at finde årsagen til branden.

Foto: presse-fotos.dk Foto: presse-fotos.dk Foto: presse-fotos.dk Foto: presse-fotos.dk Foto: presse-fotos.dk Foto: presse-fotos.dk

Foto: Presse-fotos.dk