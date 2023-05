Debat: Til kommunen: Pas på de pårørende og de demensramte!

Af Lillian Jordan Nielsen, sognepræst i Skt. Jørgens Kirke og leder af pårørendegruppe til demensramte i Næstved

Næstved kommune har til hensigt at spare en tredjedel af demenskonsulenterne væk og forlange højere betaling på dagtilbud. Prisen kan blive for høj.

I mit arbejde som præst og sjælesørger i én af Næstveds store bykirker har jeg indsigt i, hvordan det står til i vores kommune på demensområdet. Lige nu står det godt til, vi har nogle utrolig dygtige demenskonsulenter, som skaber mulighed for samtaler med de pårørende, når deres hverdag falder fra hinanden, og det vil den gøre tidligere i demensforløbet, hvis de ikke kan få mulighed for at få rettidig hjælp og støtte.

Yderligere vil kommunen sætte brugerbetaling på dagcenter til 80 kroner pr. gang med en stigning til 100 kroner pr. gang i 2024. Det betyder en egenbetaling på 2000 kroner pr. måned. Hvem har råd til det? Og hvis der ikke er mulighed for at komme på dagcenter som hjemmeboende, vil den pårørende ikke kunne klare at have deres ægtefælle hjemme. Kan kommunen klare det pres, det skaber på plejehjemspladserne? Hvis der bliver beskåret på dette område, vil det betyde, at de pårørende må give op og overlade plejen til kommunen tidligere.

Pas på de pårørende! Hvis de ikke kan få støtte i form af samtaler med demenskonsulenter og aktivitetstilbud til deres demensramte, vil det betyde flere hospitalsindlæggelser.

Demenssygdommen hos den syge bliver forværret hurtigere, hvis den pårørende ikke får omsorg og nærvær i hverdagen eller har mulighed for at ringe efter hjælp. Hvis kommunen skærer ned på demenskonsulenterne, vil det betyde, at dem, der er dygtigst, søger væk. Det er set i andre kommuner. Samtidig øges risikoen for følgesygdomme hos både pårørende og demensramte, hvilket kun er dyrere for kommunen. Demens er verdens dyreste sygdom, dyrere end hjerte-kar og cancer tilsammen, og den eneste måde at holde udgifterne nede er ved at give de pårørende al den hjælp, de behøver.

Derfor, tænk jer en ekstra gang om, er det hensigtsmæssigt at spare lige præcis dér.