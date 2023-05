Debat: Sidste skoledag: I Næstved tænker på de unge

Når jeg hører vinklingen om historier om, at flertallet i Børne- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune har sagt ja til, at de unge i 9. klasser må drikke alkohol på sidste skoledag i Næstved Kommune, bliver jeg rasende og føler, at nogle spinner historien på en dårlig måde til ugunst for vores børn i Næstved. Jeg tænker på vores børn og vores unge.