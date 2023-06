Hvorfor er det så vigtigt at slå de grønne pletter, der ligger uberørte og ubrugte hen? Her kunne være et paradis for insekter og andre smådyr og noget kønt at se på for mennesker, der ikke lider af ukrudtsforskrækkelse.

Det nyklippede stykke ligger for enden af min grund, den meget smukke grøftekant er på Syvhøjvej. Hvis I selv vil se de dejlige vilde blomster, skal I skynde jer – om lidt er de slået til "plukfisk".