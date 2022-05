Jeg er påvirket af situationen på Herlufsholm. Ikke fordi jeg har eller haft børn der, men fordi Herlufsholm er en vigtig del af Næstved. Og jeg kan godt lide at bo i Næstved, og jeg kan godt lide, at Herlufsholms elever færdes i Næstved. At de er synlige i Næstveds byliv. Det gør mig faktisk stolt og glad. Og det gør det stadigvæk. De er en vigtig del af vores by.