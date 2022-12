Debat: Er der tænkt på støvet?

Jeg læser, at der skal udarbejdes endnu en rapport om fremtiden for Næstved Havn. Som boende ud til Havnegade og med Havnen lige ovre på den anden side, er der en problematik, jeg med undren ikke ser omtalt, hverken i rapporter, eller i debatter. Men noget, vi som naboer i den grad er generet af, er støv i store mængder. Så eventuelt at flytte Havnen til et lille samfund som Stenbæksholm, bør virkelig give bekymring for de mennesker, der skal leve der, hvis det er dem, der fremover skal huse Havnen.