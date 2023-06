Forårsløbet giver 6.66o kroner til Broen Næstved

Del via email

Spar Nord Fonden har støttet Næstved Cykelmotion i forbindelse med afviklingen af det store cykelevent Forårsløbet hvor 444 deltagere cyklede med.

Derfor var Spar Nord samlingsstedet forleden, da Næstved Cykelmotion overrakte 6.660 til Broen Næstved. Broens formål er, at støtte socialt udsatte børn og unge. Her fordeles pengene med hjælp til kontingenter og udstyr til idræt, spejder, musik eller andre fritidsaktiviteter.

Flere kan gøre det samme

– Det ville bare være så dejligt, hvis andre foreninger i Næstved ville give et bidrag også. Det kan man jo let gøre ved, at øge forskellige arrangementers betaling med nogle få kroner, siger direktør Bjarne Nielsen, Spar Nord Næstved.

Navnet Broen er efterhånden kendt af mange. Idrætsledere, forældre og fagpersoner på børneområdet ved, hvor meget det betyder, at det er muligt at få støtte, der kan sikre et barn det vigtige fællesskab i en forening eller klub.