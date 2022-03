Del via email

En kvinde handlede resolut, da hun lørdag klokken 20.19 lagde mærke til, at en mand hentede øl i en dagligvarebutik i Glumsø samtidig med, at han allerede lugtede kraftigt af alkohol. Manden satte sig i sin bil og kørte fra stedet, men kvinden fulgte efter. Da han standsede, kontaktede kvinden ham og ringede til politiet. Da patruljen kom frem, viste en alkometertest af manden mere end det tilladte, og manden blev anholdt og sigtet for spirituskørsel.