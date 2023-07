Arbejdet kalder: Der er masser af hindbær og blomstrende snerler

Del via email

Hold nu op, hvor har vi haft en travl periode på det seneste. Yngste barnet er nemlig blevet student, så vi har været til hue-på-sættelse, dimissionsfest og så har der i sagens natur også været studenterkørsel. Det hele er sket inden for en uge, og far og mor har været med hele vejen, som det nu engang høre sig til. Det har været sjovt og spændende at følge de unge mennesker gennem hele processen.