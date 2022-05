44-årig skabte uro

Næstved: Politiet fik mandag klokken 22.32 en anmeldelse om, at en mand havde haft et verbalt sammenstød med en nabo på Karrebækvej, og at naboen havde været meget truende og konfronterende. Det var en 44-årig kvinde, som imidlertid ikke var til sinds at åbne døren for politiet, som måtte tilkalde en låsesmed for at komme ind. Kvinden var meget opfarende, og for at få ro på stedet blev hun anholdt klokken 23.45 og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Den 44-årige blev taget med til politistationen i Næstved, hvor hun tilbragte natten, inden til hun blev løsladt igen klokken 6.00.