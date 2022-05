25-årig sigtet for salg af narko

Næstved: Synet af en politibil fik lørdag eftermiddag en mand til at sætte i løb på Østre Ringvej i Næstved. Det vakte politibetjentenes opmærksomhed, for det så ikke ud til at være opvarmning til Royal Run. Derfor fulgte betjentene efter manden, der blev standset på Tropavænget. Det var en 25-årig mand uden fast bopæl. Grunden til, at han havde travlt med at komme væk fra politiet var sandsynligvis, at han havde 0,2 gram kokain, 0,7 gram hash og 10 sølvpapirskugler med i alt 14,1 gram hash på sig. Den 25-årige blev anholdt klokken 17.30 og sigtet for salg af ulovlige stoffer. Han blev taget med til politistationen i Næstved, hvor han blev afhørt, inden han blev løsladt igen klokken 19.40.