Politiet standsede søndag klokken 01.07 en 17-årig mand fra Grevinge på Nygårdsvej i Næstved. Han kom kørende i bil, mens han var påvirket af hash og havde også to gram hash i bilen. Mens politiet kørte efter ham, forsøgte han at slippe af med 2,3 gram skunk, ved at smide det ud af sideruden. Den 17-årige blev sigtet for narkokørsel og for lov om euforiserende stoffer.