Del via email

Mandag klokken 23.18 fik politiet en anmeldelse om, at flere unge opholdt sig ved en børnehave på Kildegårdsvej i Fensmark, og at det gav noget uro i området. Da politiet ankom, bemærkede betjentene, at der lugtede kraftigt af hash, og de visiterede en gruppe på seks unge i alderen 16-18 år.