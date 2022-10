Politiet standsede onsdag klokken 11.54 en 16-årig fyr, der kom kørende på Østre Ringvej i Næstved på sin knallert. Det gik lidt hurtigt. Et tjek af knallerten på et rullefelt dokumenterede, at knallerten kunne køre væsentlig hurtigere end tilladt, og den 16-årige blev herefter sigtet for at køre på en ulovlig knallert. Hans forældre blev bagefter underrettet om sagen.