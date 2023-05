Virum Basketball Klub ansætter ny sportschef

Pascal Colman flankeret af Attila Kovacs fra Hørsholm og Louise Falch fra Virum Basketball Klub. Foto: Virum Basketball Klub

Virum Basketball Klub opruster på det sportslige område med ansættelsen af basketprofilen Pascal Colman som sportschef fra 1. august.

Han skal stå i spidsen for den sportslige retning i klubben, hvor han skal udarbejde en sportslig linje og samarbejde med bestyrelsen omkring spillerudvikling samt rekruttering, ansættelse, udvikling og fastholdelse af klubbens trænere.

Samtidig bliver Pascal Colman også selv træner i Virum Basketball Klub som en del af et nyt NSBU-samarbejde (Nordsjællands Basket Union) med Hørsholm 79ers Basketball. Pascal Colman skal fra næste sæson stå i spidsen for et fælles NSBU-alliancehold for årgang 2008, og samarbejdet mellem de to klubber forventes at blive udvidet til flere årgange i de kommende år.

”Jeg glæder mig til opgaverne og udfordringerne som sportschef i Virum og ser også meget frem til det tværgående samarbejde mellem Virum og Hørsholm. Det er to traditionsrige klubber med masser af erfaring, potentiale og kærlighed til sporten”, siger Pascal Colman, der har været træner for ungdomshold i SISU og BMS og head coach i Brønshøj, BMS Herlev og Wolfpacks.

Hørsholm etablerede sidste år NSBU sammen med andre klubber i regionen for at kunne fastholde og tilbyde de mest talentfulde spillere i regionens klubber et konkurrencedygtigt alternativ til de store hovedstadsklubber.