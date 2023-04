”Vi skal spare – men ikke mere end nødvendigt”

OPDATERET Torsdag morgen mødtes Ældre- og Omsorgsudvalget for at drøfte de nødvendige besparelser, som kommunen står overfor. Manges øjne var derfor rettet mod udvalgets anbefalinger. Især de mange brugere af Rustenborghuset, som frygter at sparekniven vil ramme klubben så hårdt, at de mister deres eksistensgrundlag.

Formand for Ældre- og Omsorgsudvalget Karen Marie Pagh Nielsen (SF) fortæller, at udvalget vedtog at sløjfe de foreslåede besparelser på Rustenborghuset i indeværende år. Men på længere sigt må brugerne i Rustenborghuset nok indstille sig på en eller anden form for forandring.

Socialdemokratiet havde ellers foreslået at pille Rustenborghuset helt ud af budgetligningen, og i stedet forsøge at finde pengene ved at slanke ledelse og specialfunktioner, og gøre én yderligere indsats for at nedbringe sygefraværet.

Forslag som formanden gerne ser, bliver taget med i de videre budgetforhandlinger. Men i modsætning til Socialdemokraterne vil hun ligesom de andre partier i udvalget ikke anbefale en totalfredning af Rustenborghuset.

”Men vi skal ikke spare mere end nødvendigt, for det er nogle gode aktiviteter og tilbud, der finder sted i huset, og det er vigtigt, at man ikke ødelægger det sociale liv for de ældre borgere i kommunen. Jeg håber, at Rustenborghuset kan fortsætte måske med et mindre tilskud måske i samarbejde med andre institutioner,” siger Karen Marie Pagh Nielsen.

Dorthe Minna Hansen er Centerleder i Rustenborghuset. Hun er overvældet over de mange positive tilkendegivelser Rustenborghuset har fået den seneste tid, og den kampgejst brugerne har vist ved at sende høringssvar, skrive læserbreve og demonstrere.

”De har været med til at synliggøre os, og gøre opmærksom på, hvilken vigtig rolle vi spiller indenfor forebyggelse og sundhedsfremme,” siger Dorthe Minna Hansen.

Men hun holder stadig vejret.

”Nu har Ældreudvalgets indstilling jo endnu ikke været i Økonomiudvalget, men vi glæder os over, at vi slipper for besparelser i år. Samtidig frygter vi dog for besparelser i 2024. Så på den måde har vi ikke ro i sindet,” siger hun.

Hun synes, at politikerne i stedet for at afvikle huset skulle tænke i at udvikle samarbejdet.

“Hvis man ser på befolkningsprognoserne i kommunen, bliver der flere ældre og derfor bliver det endnu vigtigere med forebyggelse. Vores virke taler ind i et behov, der bliver endnu større i fremtiden. Vi har ældre, der hjælper ældre, vi har vedligehold af krop og sind. Det sociale er kittet i alt, hvad vi gør og vores medlemmer er aktivt med til selv at fylde rammerne ud. De relationer, der opstår i Rustenborghuset spreder sig som ringe i vandet, og har en værdi der rækker langt ud over husets åbningstider,” siger Dorthe Minna Hansen.

Hun kan godt se, at der er et potentiale i at bruge huset mere optimalt. Noget de selv har bragt på bane tidligere, så hun er åben for forslag, der kan øge huset værdi. I forvejen anvendes huset af Dansk Flygtningehjælp på 11. år og tidligere har også Pensionistforeningen brugt lokaler. I sidste instans er hun også indstillet på, at det kan være en løsning at skrue op for brugerbetalingen, hvis Rustenborghuset bliver ramt af besparelser, men det er klart, at der også her er en smertegrænse.

Videre forhandlinger

Hvad løsningen bliver og, hvordan besparelserne på Ældre- og Omsorgsområdet de kommende år skal udmøntes skal ifølge Karen Marie Pagh Nielsen diskuteres hen over sommeren.

”Jeg er selvfølgelig meget optaget af de ældre, som er på plejehjem og under hjemmeplejen, men det er også vigtigt, at holde de aktive og velfungerende ældre i gang, for det giver øget sundhed, højere livskvalitet, mere glæde og mindre ensomhed. Det er et initiativ som Grøn Puls også et eksempel på,” siger hun.

Hun medgiver, at hun måske er lidt farvet her, men hun har selv deltaget og kan se, hvad motionsfællesskabet har medført af nye fællesskaber, hvor deltagerne på eget initiativ samles om cykelture, spisegrupper og vandreture.

”Det er 110.000 om året vi giver til det,” siger Karen Marie Pagh Nielsen.

Og det synes hun ikke er meget i forhold til, hvad det betyder for de ældre borgeres livskvalitet.

“Men selvom vi vil forsøge at bevare de aktiviteter som modvirker ensomhed og øger livskvaliteten. Så kommer vi til at spare nogle steder, hvor det gør ondt,” siger hun.

Ud over Rustenborghuset blev tre andre punkter pillet ud af spareforslaget. Det drejer sig om nedlæggelse af aktivitetsmedarbejder på plejecentrene, tilbud om brobygning for ensomme i hjemmeplejen og tilbud om musikterapi.