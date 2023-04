Ugens Anbefaling: Kan man dele en dværghamster i to?

Af litteraturformidler Minna Haddar, Stadsbiblioteket

Emilie Stein Thorsen har interviewet 25 unge voksne, der har det til fælles, at deres forældre er skilt.

Desuden er de præget af at være vokset op i to hjem, fordi en moderne skilsmisse ofte betyder, at børnene deler deres tid mellem forældrene, og derfor kommer til at have to hjem.

Historierne er flettet sammen, så tunge beretninger om deciderede svigt brydes og løsnes op af dem, der mere handler om børneliv med konstante skift og evig forandring.

41procent af alle ægteskaber går i opløsning, og derfor er der enormt mange danske unge og voksne, der har oplevet en skilsmisse i deres familie.

Grin og tårer

Mange vil kunne spejle sig i bogens beretninger og det kan være en stor lettelse at grine af de mange absurde situationer, skilsmissebørn skal forholde sig til.

Man kan også knibe en tåre over alle de krav og følelser, de skal navigere i.

Mangfoldigheden af stemmer, der kommer til udtryk, kombineret med en usentimental tone, der aldrig bliver fordømmende, gør bogen egnet til en bred skare af læsere.

Det er en velskrevet, nuanceret og meget aktuel bog, der sætter mange tanker i gang hos læseren.

Hvis man gerne vil vide lidt mere om skilsmisser i Danmark, både kulturelt og historisk, vil jeg anbefale Karen Vallgårdas lille bog ’Skilsmisse’ fra den fine bogserie ’100 danmarkshistorier’ fra Aarhus Universitetsforlag.

FAKTA

Titel: ’Generation 7/7’

Forfatter: Emilie Stein Thorsen

Udgivelsesår: 2021