Renovering: Lyngby Lokalstation får make-over i tryghedsskabelsens navn

TRAFIK De rejsende, som stiger på og af Nærumbanen ved Lyngby Lokalstation, kan se frem til bedre faciliteter, når de venter på toget. Det står klart, efter at politikerne i Region Hovedstadens regionsråd har besluttet at bruge 300.000 kroner på nye tiltag på station.

Pengene skal bruges på at rive cykelparkeringen og venteskuret ned og i stedet for købe en åben cykeloverdækning, venteskur, bænk og tilhørende lys.

I budgetaftalen for 2022 afsatte regionsrådet to millioner kroner til tryghed i og omkring den kollektive trafik. Den kollektive trafik skulle være et attraktivt tilvalg, og regionen mener, at det kræver, at stationer, stoppesteder og vejene hen til den kollektive trafik er attraktive og trygge, skriver man i en sagsfremstilling.

Lyngby Lokalstation har cirka 220.000 rejsende til og fra stationen årligt.