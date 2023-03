Sød og blød: Er det Danmarks bedste flødebolle?

Med deres smag af rå, frisk vanilje fra Uganda, kvalitetschokolade, cremet guf tilsat en marcipanbund, har Social Foodie på Lyngby Hovedgade fået skabt en klassisk flødebolle, der får sukkertrangen til kræve sin ret.

Tænderne hos madnørderne fra Danmarks Bedste løb også i vand over flødebollerne fra Social Foodies. De seneste uger har de nemlig smagt mere end 40 forskellige flødeboller fra Nordjylland til Bornholm for at finde frem til Danmarks Bedste Flødebolle. Nu er de seks finalister fundet og blandt disse er flødebollerne fra Social Foodies. Det skriver den lokale virksomhed i en pressemeddelelse.

Den endelige vinder kåres mandag den 6. marts, hvor finalisterne blindsmages af et panel bestående af: Kathrine From (Den Store Bagedyst), Lars Juul (La Glace), Mette Blomsterberg, Frank Sværd (Guldkroen), Ditte Okman (Det vi taler om) og Emil Obel (Vinder af Den Store Bagedyst, 2018).

Kravet for at være med i konkurrencen har været, at flødebollerne skal kunne købes af alle. Hos Social Foodies produceres frisklavede flødeboller hver dag i alle butikkerne, der udover Vedbæk også er at finde på Frederiksberg, i Hellerup, Vedbæk, Ordrup, og Aarhus.

Udover de klassiske flødeboller byder Social Foodies også løbende på innovative varianter som havtorn, ananas, mango, passion, kaffe og lakrids.

Se resultatet af konkurrencen sidst på selve dagen på Social Foodies instagramprofil: social-foodies

Du finder Social Foodies: Lyngby Hovedgade 19c, 2800 Kongens Lyngby. belo