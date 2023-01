Cyklister og bilister skulle her til morgen se sig særligt godt for i krydset ved Virum Torv. Kort for klokken 7 torsdag morgen stødte to biler sammen i krydset, og der blev både sendt politi og ambulance til stedet. Heldigvis er meldingen fra Nordsjællands Politi, at der ikke var nogen personskade. Krydset blev farbart igen kl. 7.19.