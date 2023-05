Scleroseramte Nicolaj kommer Vingegaard i forkøb: Cykler Tour de France-bjerge for at bekæmpe sclerose

INDSAMLING Til Danmarks hårdeste velgørenhedsløb, Cykelnerven, er der i år lokal deltagelse i form af Nicolaj Kofoed fra Kgs. Lyngby.

Sammen med de andre deltagere samler Nicolaj Kofoed penge ind til forskningen i sclerose. En sygdom, som Nicolaj Kofoed selv lever med.

Prædikatet ’Danmarks hårdeste velgørenhedsløb’ har Cykelnerven, fordi rytterne – få uger før de professionelle rytter – cykler over de afgørende Tour De France-bjerge.

I år er det især Tour de France-mastodonten, La Loze, rytterne kan glæde sig til, men også flere bjerge fra årets Tour de France’s 14., 15., 16. og 17. etape.

Omkring 500 ryttere deltager i løbet, blandt andet Eskild Ebbesen, Dennis Ritter, Thomas Helveg, Claus Elming og Sophie Fjellvang-Sølling.

“Jeg er måske ikke den, der har det nemmest på bjergene, men hvis jeg kan gøre en forskel i forhold til at motivere andre til dette fantastiske indsamlingsprojekt, så er det min største motivation. Der er alt for lidt fokus på denne møgsygdom. Det er jeg blevet opmærksom på, nu hvor jeg selv er blevet ramt. Vi skal have udbredt budskabet og derved også tildeling af penge til forskningen,” siger Nicolaj Kofoed i en pressemeddelelse og fortsætter:

“Det er et vildt arrangement – og bjergene er utrolige – især Col de la Loze, som er på programmet i år. Det giver et ekstra kick, når man sidder foran skærmen en måned senere og hepper på Jonas Vingegaard. Derudover er der noget særligt over dette års Cykelnerven, hvor vi fejrer 10. gang, at Cykelnerven skal køre Tour de France-bjerge. Forhåbentligt kan det skabe endnu mere opmærksomhed på sygdommen, som i sidste ende kan gavne vores fælles kamp for en verden uden sclerose,” siger han.

Siden 2014 har rytterne samlet mere end 40 millioner kroner ind til forskningen i sclerose.

mikp