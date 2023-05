To forfattere har mærket det på egen krop: “En åben snak om barnløshed”

Hvorfor bliver jeg ikke gravid? Er der noget galt med min krop? Er det fordi jeg er stresset eller overtænker og ønsker graviditeten for meget? Barnløshed er et følsomt emne og en meget sårbar situation for kvinder eller par at befinde sig i, når man noget så inderligt ønsker sig et barn og graviditeten bare udebliver.

To forfattere som har begge har mærket barnløsheden på egen krop er Tine Høeg og Cathrine Widunok Wichmand.

Foto: Petra Kleis

I Tine Høegs bog `Sult´ berettes om barnløsheden som et helt naturligt behov, der ikke tilfredsstilles og snart transformeres til en desperat sult og til tider psykoselignende tilstand. Pludselig er alle ens veninder gravide og super lykkelige og de eneste mennesker i verden er folk med barnevogne og små søde babyer.

Cathrine Widunok Wickmand også kendt som bloggeren `Rockpaperdresses´ har udgivet bogen `Hjertebarn´ som beskriver tilstanden under et langt forløb af insemineringer og kunstigt seksuelt samvær sat i kalender. Her fortæller hun også om, hvordan hun efter mange bekymringer i privatlivet fandt trøst i den omsorgsfulde respons fra hendes følgere.

Mød de to inspirerende kvinder til en åben snak om barnløshed. Det er torsdag den 8. juni kl. 19-21 Fennebergsalen Stadsbiblioteket

Billetter via Stadsbibliotekets hjemmeside