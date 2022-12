Dispensation fra færdselsloven: Nye parkeringsregler igen

Del via email

Der har var været meget kritik af kommunens parkeringsregler. Særligt omkring parkering på grus og græsfortove. Men fra i dag 1. december 2022 træder kommunens reviderede lokale bekendtgørelse om standsning og parkering i kraft, og det bliver startskuddet for en ny varslingsperiode: I 4-6 uger vil kommunen uddele flyers eller varslinger, der skal informere om de nye bestemmelser, i stedet for at pålægge afgifter. Det skal udbrede kendskabet til de lokale parkeringsregler. Det skriver de i en pressemeddelelse.