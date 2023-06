Letbaneselskab og entreprenør politianmeldt af kommunen: Var blevet advaret

BYGGERI På et møde med Hovedstadens Letbane og entreprenør Per Aarsleff havde Lyngby-Taarbæk Kommune gjort det klart: Hvis man igen arbejdede på letbanen uden for normale arbejdstid, så ville det blive meldt til politiet.

I mandags blev der så sat handling bag ordene. Torsdag 8. juni klokken 6.15 var der ifølge Lyngby-Taarbæk Kommune støjende arbejde på Lehwaldsvej. Arbejdet var uden for det tilladte tidsrum, og det var ikke varslet, skriver kommunen på dens hjemmeside, og derfor bliver det nu en sag for politiet.

Berlingske skrev i slutningen af maj, at beboere ved Lyngby fik forstyrret deres nattesøvn af høje lyde fra maskiner og køretøjer.

I den forbindelse kom det frem, at selskabets entreprenører udførte natarbejde to gange i maj uden at have fået dispensation af Lyngby-Taarbæk Kommune.

“Det er fuldstændig utilstedeligt, og jeg synes, at det er et udtryk for en manglende respekt for de beboere i området, der i forvejen er voldsomt hårdt plaget af anlægsarbejdet,« sagde borgmester Sofia Osmani (K) til Berlingske.

Til Det Grønne Område siger Hovedstadens Letbane om politianmeldelsen:

“Vi ønsker et godt og tillidsfuldt forhold til vores naboer og den kommune, der varetager deres interesser. Derfor har vi endnu engang indskærpet de tilladte arbejdstider og områder for vores entreprenør og har bedt ham tage de nødvendige forholdsregler, for eksempel i form af øget tilsyn, så reglerne bliver overholdt,” siger afdelingschef i Hovedstadens Letbane, Hans Blond-Vildersbøll, og tilføjer:

“Vores entreprenører skal selvfølgelig overholde forskrifterne for tilladt arbejdstid. Vi har nu haft særlig fokus på de natarbejder og dispensationer, som vi i maj måned modtog berettiget kritik for at have overtrådt. Her har vi ført skærpet tilsyn. Vi er derfor ekstra ærgerlige over, at det tilsyneladende ikke har været tilstrækkeligt til at forhindre, at arbejdet er gået i gang for tidligt et andet sted.”