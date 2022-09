En del af ’Forældregruppen mod Institution på Virum Skole’s indsats for at undgå byggeri på skolens boldbane var at foreslå andre steder i området. Dagen efter mødet på skolen, hvor det kom frem, at kommunen havde købt ejendomme til institutioner på Skolebakken, lå forvaltningens gennemgang af forslagene klar sammen med et brev til afsenderne.