Siden 2009 har kommunens vandforsyningen været drevet af Lyngby-Taarbæk forsyning, der er en selvstændig virksomhed. Og i de år, har virksomheden sørget for, at der var nok med vand i Kirsten Piils Kilde, der blev opdaget i 1500-tallet, og i 1700-tallet blev berømt for sit helbredende vand, hvilket fik besøgende til at valfarte til området. Dette blev starten på Dyrehavsbakken.