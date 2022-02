KLIMA Biodiversitet skal for alvor på den lokale dagsorden. Derfor inviterer Lyngby-Taarbæk Kommune til inspirationsmøder 23. februar, 30. marts og 2. april, hvor temaerne vil være: Hvordan kan man øge biodiversiteten i egen have? Og hvad gør Kommunen for at øge biodiversiteten i Lyngby-Taarbæk?