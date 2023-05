Af Jerry Ritz, musik- og teaterproducent

Den 3. maj døde Holger Hagelberg efter kort tids sygdom, kort tid før han ville være fyldt 80 år.

Som ung mand i 60’erne drev unge Holger i sin fritid sin impresario virksomhed Scanart Music for at tjene til ingeniørstudierne, i hans stald havde han orkestre som Walkers, Clidows, Children og Black Maria. Han havde kontortid om eftermiddagen efter skoletid, det var ikke noget problem, for mange af kunderne var popklubber rundt om i landet, hvor formændene selv var unge studerende.

Til kundekredsen hørte også datidens spillesteder som Krudt Huset i Tivoli, Valhalla på Bakken, Club 6 og Den Runde i Rørvig, der gjorde den unge Holger til kunstnerisk leder. Han formidlede også orkestre til andre kendte spillesteder som Hit House, Place Pigalle, Giraffen, Jomfruburet, Le Carrousel og Revolution, som han flittigt besøgte.

Efter afsluttet ingeniøruddannelse og militærtjeneste som sergent i flyvevåbnet måtte Holger tage en beslutning om sin fremtid. Han valgte at droppe musikken til fordel for det mere sikre. Det blev til en karriere som forretningsingeniør hos FLSmidth, hvor han nåede at fejre 40 års jubilæum, heraf 14 år i med udstationering i lande som Irak, USA, Canada, Algeriet og Sydafrika.

Efter sin pensionering genoptog han sin store interesse for pigtrådsmusikken og valgte at gøre comeback inden for underholdningsbranchen med den pigtrådsmusik, som han formidlede i sin ungdom, hvor intet var sket i mellemtiden. Lige bortset fra at musikerne fra dengang også var blevet 40 år ældre, men hvad betød det, det var publikum også? Nostalgien blomstrede for fuldt drøn efter devisen ”Never too old to rock’n’roll”!

Der var nok at rive i for den ihærdige pensionist, som nu var blevet iværksætter med sin helt egen niche i musikbranchen. Han lod sit firmaet Scanart genopstå og arrangerede fra 2011 Pigtrådskoncerterne på Dyrehavsbakkens Friluftsscene. Han var idemanden bag koncerten "Pigtrådens 50 års Jubilæum" i Falkoner Salen i 2012 med alle de store grupper fra 60’erne som The Hitmakers, The Cliffters. The Lions, Sir Henry and His Butlers, Lollipops, Red Squares med flere. Han var også initiativtager og arrangør bag de populære Hit House koncerterne på Frederiksberg Runddel fra 2014 og frem som også afholdes i år søndag den 3. september helt i hans ånd.

Holger har sat et aftryk som ikke sådan forsvinder. Flere steder i landet er der de senere år opstået musikforeninger, som har specialiseret sig i den glade 60’er musik – musik for de unge på 60-plus.

Begrebet pigtrådsmusik var nærmest glemt, indtil Holger Hagelberg gav begrebet en renæssance, og der er stor respekt for hans indsats fra såvel udøvende musikere, arrangører og ikke mindst publikum.

Æret være hans minde.