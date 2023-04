Pølsevognen Harry’s Place åbner i Lyngby

I mange år var Jette Paaskes pølsevogn Lyngby Grillkiosk i Likørstræde et socialt samlingspunkt med stamkunder fra det meste af Sjælland. Men siden den lukkede, har Lyngbyborgere med hang til en hurtig ristet pølse eller en frikadellesandwich måtte kigge langt efter en pølsevogn.

Men nu er en anden legendarisk pølsevogn klar til at tage arven op. Der er tale om Harry’s Place, der i 2015 fejrede sit 50-årsjubilæum på Nordre Fasanvej. Siden da er der åbnet en søstervogn i Sydhavnen og nyeste skud på stammen kommer til at ligge i Lyngby. På pølsevognens hjemmeside skriver medejer og direktør i Harry’s Place, Nele Vest om den nye lokation:

“Vi har siden overtagelsen haft ønske om at åbne flere steder, men placeringen er selvfølgelig altafgørende. Da muligheden for at flytte ind i Likørstræde opstod, slog vi til med det samme, fordi det er et oplagt sted til Danmarks måske mest berømte pølsevogn. Vi glæder os til at bringe den ægte Børge med Krudt og vores frikadellesandwich til Lyngby, hvor vi er sikre på at det vil blive taget godt imod, af gæster der er sultne efter den ægte pølsevognsstemning.“

Den velkendte pavillon på Likørstræde 6 er blevet gennemrestaureret de seneste måneder, og Harry’s Place Lyngby forventes at åbne i Juni.