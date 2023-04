Del via email

Lørdag klokken 14.19 opstod et harmonikasammenstød med tre parter ved Kongevej 100 i Lyngby. Situationen fandt sted, da en bil bremsede for rødt lys, hvorefter de to biler bagved kørte ind i hinanden.

Bilisten fra den forreste bil blev efter følgende kørt til Herlev Hospital til kontrol, men umiddelbart skete ingen personskade

Det oplyser Nordsjællands Politi søndag formiddag.