Fortæl om din oplevelse med den kommunale hjemmepleje

Har du længe haft lyst til at sige din mening om hjemmeplejen, hvad enten det er ris eller ros, så er muligheden der nu for at gøre lederne på ældreområdet lidt klogere på, hvordan den kommunale hjemmepleje opleves.

Stabschef Charlotte Holde Østerby er den leder, der har telefonvagten den 25. april.

”Til første åbne telefon i februar var der flere borgere og pårørende, der ringede ind. Nogle ringede ind om konkrete problematikker og andre havde ideer til ændrede arbejdsgange. Det var ifølge min kollega hjemmeplejechef Charlotte Mathiesen nogle gode snakke, så jeg glæder mig til åben telefon her i april,” siger Charlotte Holde Østerby.

Til “Åben telefon” sidder tre chefer fra Lyngby-Taarbæk Kommunes ældreområde på skift klar ved telefonerne. De vil gerne høre hvad der er godt ved hjemmeplejen, men også, hvad der kan gøres bedre.

Næste gang er den 25. april, hvor stabschef Charlotte Holde Østerby sidder klar på tlf.: 23 39 25 04 fra kl. 14.00-16.00.

