Forsøgte at stikke af med mørbrad og oksesteg

I et supermarked på Virum Torv forsøgte en mand i går torsdag kl. 18.13 at stjæle 8 stk. mørbrad, 2 stk. oksesteg og to poser med tortilla wraps. Han havde skubbet til personalet for at komme væk og var løbet fra stedet. En beredskabspatrulje blev sendt til stedet, men det lykkedes ikke at finde manden. Han beskrives som ca. 175 cm høj, iført mørk hue, blå trøje med camouflage mønster, mørk jakke, grå bukser og kondisko. Det oplyser Nordsjællands Politi.