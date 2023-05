Forsker kalder PFAS-tal alarmerende høje: Sådan tager du dine forholdsregler

PFAS I Lyngby-Taarbæk Kommune er koncentrationen af PFAS undersøgt seks forskellige steder. Det Grønne Område har bedt professor i toksikologi ved Københavns Universitet, Lisbeth E. Knudsen, forholde sig til undersøgelsernes resultater.

Hun kalder nogle af tallene alarmerende høje, men fortæller samtidig, hvad borgerne selv kan gøre. Og roser kommunen for at have fokus på problematikken.

Er der som borger i Lyngby-Taarbæk grund til at være bekymret?

“Jeg kan ikke lide, at tallene er så høje på Mortonsvej og heller ikke på Lundtoftegårdsvej. Det er alarmerende høje tal, og det er vigtigt, at man ikke kommer i kontakt med grundvandet. Det er godt, at kommunen er opmærksomme på det og kontrollerer drikkevandet.

Hvis man ikke er i kontakt med grundvandet, er der ikke grund til bekymring. Men hvis man pumper det op og vander sine afgrøder med det, så er det et problem.

Men det beror også på, hvor tilgængeligt grundvandet er, for det er ikke alle steder, at det kan pumpes op,“ siger hun.

Kan man fjerne det her fra naturen?

“Ja, det kan man teknisk set godt, og mange prøver også at byde ind på markedet for at gøre det. Men det er dyrt og besværligt. Det er et evighedskemikalie, så hvis man skal af med det, skal det brændes helt ned eller bindes til filtre, og det kræver meget energi eller mange filtre som igen skal nedbrydes/renses,” siger hun.

Kan man i alvorlighedsgrad sammenligne det med andre forureningstyper?

“PFAS er evighedskemikalier fordi de bliver i miljøet og meget langsomt nedbrydes med lang halveringstid. Det er derfor, vi er bekymrede. PFAS kan sammenlignes med kviksølvforurening, selv om skadevirkningerne er lidt anderledes. Kviksølv er akut giftigt og skader især nervesystemet. PFAS er ikke akut giftigt, men det skader især immunforsvaret men også bl.a. forplantningen,” siger hun.

Regionen skal jo hele tiden prioritere, og kan du sige noget om, hvorvidt det er rimeligt, at der er så meget fokus på PFAS? Altså, kan det retfærdiggøres ud fra, hvor alvorligt det er?

“Der er påbegyndt en politisk diskussion om at gøre noget ved det. Det er vi forskere glade for, for vi har i mange år gjort opmærksom på problemet. Det store fokus på PFAS er passende, fordi det åbenbart er dét, der skal til, før der for alvor bliver gjort noget ved problemet. For det er først nu, der for alvor sker noget, og det bliver taget alvorligt.

Jeg får mange henvendelser fra bekymrede borgere, som ikke kun er bange for PFAS, men også er blevet bevidste om, at det miljø, vi færdes i, ikke er så rent, som vi troede,“ siger hun.