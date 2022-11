Først kom julen, så kom sneen

Del via email

Julestemningen holdt sit indtog i byen denne weekend. Det er Handelsforeningen for Kongens Lyngby, der står bag juletræstændingen i tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, og efter to års pause var juleoptoget atter klar til at gå gennem byen. Traditionen tro kørte den gamle røde veteran brandbil i front med julemanden om bord og efterfulgt af Vedbæk Garden og fodboldbørn fra Lyngby Boldklub samt maskotten Håkon.