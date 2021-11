KV21 Socialdemokratiet vil kæmpe for, at Lyngby-Taarbæk er en god kommune at bo i for alle. Vi har kæmpet for flere almene boliger, bedre ældre pleje og for minimumsnormeringer. For flere ungdomsboliger. For at sætte klimaet på den lokalpolitiske dagsorden. Vi har gået i spidsen for at skaffe 1.500 nye ungdomsboliger. Fordi denne kommune skal være for os alle.