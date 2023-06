Brætspil, minigolf, “kend din by bingo”, gamle lege, skattejagt, historiske lege, kortspil, petanque, banko og meget mere kan man opleve til spilfestivalen ’Kgs. Lyngby på spil’.

Festivalen kommer til at løbe af stablen 12. juni og kulminerer med et stort arrangement i centrum af Kongens Lyngby 17. juni, hvor blandt andet Klampenborgvej og Torvet inddrages til forskellige spil og lege.

”Spilfestivalen er et signaturprojekt under Lyngby-Taarbæk Kommunes pulje for Byliv og Kultur, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune, foreninger, kulturelle institutioner, handelslivet og andre aktører med interesse for spil samarbejder om en stor begivenhed i byen. Det er første år i år, at spilfestivalen finder sted, men tanken er, at den skal vokse i årene frem,” siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Casper Strunge og fortsætter:

Spilfestivalen inddrager forskellige foreninger og kulturelle institutioner såvel som handelslivet og andre aktører med interesse for spil. I ugen op til den 17. juni vil man således kunne opleve spil og lege i forskellige afskygninger rundt omkring i byen.

Spil mange steder

Der bliver mulighed for at spille mange forskellige steder. Ikke blot i Lyngby., men i hele kommunen.

Sorgenfri Social Club på Sorgenfri Torv inviterer f.eks. til ”Kend-Din-By Bingo”, og hos Villa Vi på Kongevejen vil man kunne quizze om viden om Kgs. Lyngby.

Stadsarkivet Frieboeshvile inviterer til en eftermiddag med gamle børnelege ved Lyngby Nordre Mølle. Her kan man prøve kræfter med lege som f.eks. ’Slå kokken af hønen’, og ’Firemandstræk’.

I Templet på Jernbanevej smelter burritos og brætspil sammen i skøn forening til en aften med sjove spil og hyggeligt selskab.

Spil petanque eller tag et slag skak med Ældresagen eller besøg Faros kælder på Jernbanepladsen og deltag i bl.a. Warhammer introspil og brætspils hyggebord.

Det og meget mere vil man kunne opleve til “Kgs. Lyngby på spil” festivalen.

Læs mere og se hele programmet for ”Kgs. Lyngby på spil” på Visitlyngby.dk.

peb

Se programmet her:

Det kan du opleve fra 12.-16. juni

•12. juni-17. juni kl. 10-12 – Kom og spil petanque

•12. juni kl. 17-19 Bingo på Kings Hat

•13. juni kl. 10-14 Skattejagt med gamle lege – Sophienholm

•13. juni kl. 16-18 Leg gamle lege med Stadsarkivet

• 14. juni kl. 17-19 Klodsmajor-turnering på Kings Hat

•14. juni kl. 17 – Magic: The Gathering – Commander arrangement hos Faraos Cigarer

•14. juni kl. 18-20 Boardgames og Burritos i Templet

•14. juni kl. 20-21.30 – Kend-din-by-bingo – Villa Vi (arrangeret af Sorgenfri Social Club)

•15. juni kl.9-12 – Bankospil i Idrætsbyen (arrangeret af Støtteforeningen Frikast)

•16. juni kl. 9.30 – Spil skak – Ældresagens Hus

•16. juni kl. 12:00-17:00 – Warhammer introspil, Pokemon kort byttebord og brætspils hyggebord hos Faraos Cigarer.

•16. juni kl. 12.45 – Spil Whist – Ældresagens Hus

•16. juni kl. 17:00 Magic:The Gathering, Lord of the rings prerelease hos Faraos Cigarer.

Hele ugen

•Hop i Hinkeruder og hyg med spil ved cafébord foran butikken – Louis Nielsen

•Hyg med spil ved cafébord foran butikken – Røde Kors

•Spil retro-arkadespil i Lyngby Storcenter

•Bliv inspireret og lær spil – bogudstilling på Stadsbiblioteket

17.juni. En hel dag med spil og leg for børn og voksne

Aktiviteter er på Klampenborgvej og foran Lyngby Torv kl. 11-16

•Mød Bastard Cafés spilguruer bliv introduceret til alverdens brætspil – spil og deltag i turneringer

•Spil minigolf med Opfinderskolen

•Spil historiske og sjove træspil fra Gerlev Idrætshøjskole

•Syng med Anna Spejlæg og tegn med Tormod Tegner (kl. 11.30-12.45)

•Vind præmier hele dagen

Andre steder i byen

•Frilandsmuseet – Flet og Leg (10.30-15.30)

•Faraos Cigarer – Magic: The Gathering, Lord of the rings prerelease (kl. 10:00 – 16:00)

•Byt Pokémon-kort med Bog & Idé (Kl. 11-13)

•Spil retro-arkadespil i Lyngby Storcenter