Efter kritik: Del dine hjemmepleje-oplevelser

ÆLDRE Lyngby-Taarbæk Kommune åbner nu telefonerne for borgere, der ønsker at dele deres oplevelser med kommunens hjemmeplejen.

Det Grønne Område har gennem lang tid beskrevet problemerne på området. Og nu springer kommunen så at sige mellemleddet over med et nyt tiltag, man kalder Åben Telefon. Her vil tre chefer fra ældreområdet på skift sidde klar ved telefonerne.

“Vi vil gerne have et endnu større indblik i, hvad der skaber værdi for borgere og pårørende. Vi snakker selvfølgelig allerede nu med borgere og pårørende, men med dette initiativ, Åben Telefon, håber vi at kunne komme i dialog med endnu flere. De forhåbentlig mange gode input kan inspirere til, hvor vi med fordel kan justere indholdet i vores service. Vi håber, at borgere og pårørende griber muligheden, så vi sammen kan finde gode løsninger og skabe en endnu bedre hjemmepleje,” siger centerchef for Center for Sundhed og Omsorg, Charlotte Aagaard, i en pressemeddelelse fra kommunen.

Særligt tre spørgsmål ønsker man besvaret: Hvordan er din oplevelse af hjemmeplejen? Hvad er godt? Hvad kan gøres bedre?

Første åbne telefon er onsdag 22. februar fra klokken 14-16, hvor hjemmeplejechef Charlotte Mathiesen sidder klar ved telefonen. Man ringer på telefon 40 11 63 33.

Kommunen ved endnu ikke, hvornår man ellers kan ringe, oplyser kommunen.