Mellem klokken 15.30 og 15.40 stjal to mænd nogle kontanter fra en 90-årig kvinde. Tyveriet skete på Kastanievej, hvor kvinden skulle ind i en opgang. Her bemærkede hun to mænd, som gik og stod meget tæt på hende. Kvinden opdagede umiddelbart efter, at der manglede penge fra hendes taske.